Pesaro perde 91-89 a Cremona: ora playoff difficili per la Vuelle

Cremona, 6 aprile 2025 - Pesaro perde a Cremona dopo un supplementare (91 a 89) ed ora molto difficile per la formazione di Leka, tranne qualche miracolo, entrare nei playoff. Come diceva un vecchio allenatore slavo (Sinkovic) che allenava ai tempi della palla al cesto, “in questo sport bisogna fare la canestra”. E Pesaro la ‘canestra' l'ha fatta quando però la partita non contava tanto da raggiungere nel secondo quarto di gioco i 19 punti di vantaggio.

Poi Cremona sotto la spinta del suo play Washington autore di 25 punti sono tornati sulla scia della Carpegna Prosciutto fino ad arrivare al sorpasso ad inizio dell'ultimo quarto. E qui torna il problema della 'canestra' perché con Ahmad braccato per tutto il campo anche con raddoppia, le altre armi della formazione pesarese non hanno funzionato: tiri pesanti con i piedi in terra e senza avversario davanti sia di Zanotti che di Imbrò non sono andati a segno proprio quando la partita stava correndo punto a punto.

Tutti tiri poi propiziati dagli scarichi di Ahmad, che ha fatto mago Merlino in diverse occasioni durante la gara, ma i suoi spunti non sono bastati per portare a casa questo match che ora mette nei pensieri grossi tutta la società perché il rischio di non entrare nei playoff è alto e domenica la squadra di Leka viaggia verso Cantù, formazione che vuole giocarsi la salita nella massima serie. Un confronto che è arrivato fino ai tempi supplementari e che Pesaro ha avuto nelle mani diverse volte. Ma il tutto è stato compresso non solo dagli errori offensivi quanto da quelli difensivi anche se Maretto nel finale ha fatto buona guardia sul play americano di Cremona, Washington.

Partita che fino a quando non ha contato ha visto il dominio di Pesaro sotto i tabelloni; ma poi al centro dell'area si è invertita la rotta perché Cremona ha chiuso in vantaggio nei recuperi sotto i tabelloni: 44 a 43. Con Ahmad braccato la formazione pesarese non è riuscita più a trovare l'uomo giusto al posto giusto e nel finale, dopo un tiraccio di King, a 4 secondi dal termine il solito Ahmad tenta il tiro della vita da 9 metri ma la palla colpisce il ferro e il match si chiude sul punteggio di 91 a 89.

Classifica

Udine 54 punti; Rimini 50; Cantù 44; Cividale, Forlì, Rieti 42; Bologna, Verona 40; Milano, Pesaro, Torino 38; Avellino, Brindisi 36; Orzinuovi 30; Cento 26; Cremona, Livorno 24; Vigevano 22; Nardò 20; Piacenza 14.