Pesaro esce con i 2 punti in tasca dal Paladozza contro la Fortitudo

Bologna 12 ottobre 2025 - Pesaro esce con i due punti in tasca dal Paladozza contro la Fortitudo: 74 a 81 il punteggio finale di una gara che la formazione di Leka ha sempre avuto in pugno raggiungendo anche i 18 punti di vantaggio. Ma anche una partita che la Fortitudo nell'ultimo quarto ha rimesso in discussione prendendo il dominio sotto i tabelloni. Punti e rimbalzi che hanno piano piano limato tutto il vantaggio dei pesaresi che avevano chiuso il terzo quarto in vantaggio di 14 punti: 57 a 71.

A tre minuti dal termine con il solo Miniotas a presidiare l'area dei tre secondi Leka cambia strada e mette al fianco del lituano De Laurentiis aumentando la consistenza nell'area dei tre punti. E a quel punto la rincorsa della formazione di Caja si è spenta e Pesaro ha portato a casa i due punti. Una vittoria importante tenendo conto che la formazione pesarese scendeva in campo senza il suo play americano Feldes fermato da una risentimento muscolare.

Ma va aggiunto che la formazione biancorossa non è ha risentito più di tanto anche perché il trio Trucchetti _ molto incisivo dalla distanza con 3 su 7 da fuori _, Tambone e Bucarelli hanno fatto la loro parte fino all'ultimo anche sotto il profilo difensivo perché hanno concesso poco e niente alle guardie della Fortitudo.

Una gara che Pesaro ha sempre avuto nelle mani e che ad un certo punto sembrava correre in discesa perché nel terzo quarto il divario in favore dei pesaresi aveva raggiunto margini del tutto inaspettati alla vigilia grazie soprattutto alla precisione degli esterni con Virgilio impeccabile al tiro così come Bertini ed un Maretto che si è fatto sentire in ogni parte del campo benché giocasse con una maschera protettiva per una frattura del setto nasale.

Sul fronte opposto e cioè in casa Fortitudo Pesaro si è trovata di fronte Imbrò che ha cambiato cassa, passando sotto i colori della Fortitudo, poco prima dell'inizio del campionato.

L'ex è stato in campo solo 6 minuti portando a casa un 2 su 5 dalla distanza. Dietro la Vuelle, un centinaio di tifosi che alla fine hanno festeggiato.

Per la formazione di Leka una vittoria pesante dopo un inizio di campionato da armata Brancaleone. Infila con questa vittoria in trasferta e dopo quella sul campo di Roseto la terza vittoria consecutiva.

Il tabellino

Fortitudo 74

Pesaro 81

Flats Service Fortitudo Bologna: Braccio ne, Moore 19, Sarto 6, Della Rosa 2, Sorokas 20, Imbrò 6, Guaiana 1, Fantinelli 8, Barbieri ne, Moretti 12, Gamberini ne. All. Caja.

Victoria Libertas Pesaro: Trucchetti 9, Bertini 10, Maretto 12, Sakine Yassine ne, De Laurentis 5, Tambone 10, Virginio 14, Bucarelli 7, Miniotas 14, Fainke. All. Baioni.

Arbitri: Salustri, Almerigogna e Coraggio..

Note: parziali 24-21; 30-44; 57-71.

Tiri da due: Bologna 14/39; Pesaro 17/28. Tiri da tre: 10/30; 12/35. Tiri liberi: 16/23; 11/15. Rimbalzi: 48; 36.