Pesaro Mestre 90-84: il trio Bucarelli, Tambone e Maretto mette a segno 51 punti

Pesaro, 19 ottobre 2025 – Cinque su cinque. Pesaro batte Mestre (90 a 84) in un palasport che sta riempiendo sempre più i vuoti iniziali del campionato, vuoti legati allo scetticismo dei tifosi sulla costruzione della squadra. Invece. Pesaro batte Mestre nell’ultimo quarto con quello che ormai si può definire il ‘triangolo della morte’ e cioè il trio Bucarelli, Tambone e Maretto che si distribuiscono i pesi e le responsabilità nel corso della partita. In tre mettono dentro 51 punti e se a questi tre giocatori uno ci aggiunge anche la gara di un Miniotas molto coinvolto (29 punti) i conti tornano per la formazione di Leka.

Mestre vive il suo momento di gloria quando il tecnico biancorosso prudenzialmente tiene a sede il 'triangolo della morte’ e la squadra di Mattia Ferrari corre avanti anche di una decina di punti sospinta da Valsecchi e Giordano, molto precisi dalla distanza. Il tutto in mezzo ai cori di un gruppetto di tifosi scesi dal Veneto per sostenere la loro formazione. Ma è una gloria di breve durata perché poi Pesaro nell’ultimo quarto lima lo scarto, appaia Mestre e quindi mette la freccia del sorpasso negli ultimi minuti di gara.

Comunque una partita dura e molto tirata anche perché erano davanti due squadre a specchio con un lungo e quattro piccoli. Si è danzato dentro una mattonella per 35 minuti grazie soprattutto ad una maggiore precisione degli ospiti nel tiro dalla distanza: 44 per cento contro il 29 di Pesaro. I padroni di casa invece molto più precisi da sotto dove hanno chiuso con il 67 per cento di media contro il 60 della formazione ospite. Meglio Pesaro anche sotto i tabelloni dove ne ha conquistati 4 più di Mestre.

Partita dai ritmi molto alti fin dalla palla a due con difese sul perimetro molto attente e aggressive. Uomo dominante per la formazione di casa sicuramente Bucarelli che ha fatto valere tutti i suoi quasi due metri contro gli avversari, per cui ha sempre cercato non tanto il tiro da fuori, quanto quello ravvicinato, tanto che chiude con un 7 su 11 dalla distanza breve. Più sul lavoro sporco invece sia Tambone che Maretto che si sono dovuti sorbire forse il giocatore più tecnico di Mestre e cioè Curry che aveva iniziato la gara non sbagliando un solo colpo. A spostare gli equilibri dalla parte di Pesaro in questo match sicuramente la prestazione di Miniotas sotto i tabelloni dove ha fatto anche a sportellate con il pari peso Kadjividi chiudendo al termine del match con 26 punti segnati alternando semigancio a scivolate figli di una tecnica che nessuno ha mai messo a discussione. Alla fine pubblico in delirio con questa quinta vittoria consecutiva che mantiene Pesaro in testa alla classifica.