PGC Under 20 Summer League: il futuro del basket giovanile a Seveso

Da oggi a domenica a Seveso si potrà vedere il meglio del basket giovanile italiano. Parte l’attesissima 14esima edizione della PGC Under 20 Summer League: una vetrina per i campioni di domani. L’evento organizzato dal Progetto Giovani Cantù e diventato ormai una tappa fondamentale per il futuro della pallacanestro nazionale.

La manifestazione riunirà al PalaPrealpi di Seveso, momentanea casa della Pallacanestro Cantù mentre stanno ultimando i lavori della nuova Arena, 72 tra i migliori talenti italiani delle annate 2005, 2006 e 2007 e selezionati su invito. Suddivisi in 6 squadre, gli atleti si sfideranno in 9 partite ad alta intensità e saranno sottoposti a test atletici e valutazioni fisiche da parte dello staff medico del PGC.

Accanto al torneo, sono previsti eventi collaterali di grande valore: clinic per allenatori e preparatori fisici, tavole rotonde sul basket giovanile e un torneo 3 contro 3. Un’occasione imperdibile anche per addetti ai lavori, scout e società di Serie A, A2 e B, alla ricerca di nuovi talenti.

Son.Ron.