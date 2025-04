Piacenza allontana la retrocessione con una vittoria su Brindisi

È la 35ª di ritorno e Piacenza allontana, per una sera, la retrocessione matematica grazie a Derrick Marks (23) e al 91-82 nei confronti di Brindisi. Ieri si è giocata anche Milano – Orzinuovi, oggi in campo le altre otto partite. Tanta attenzione, da parte dei tifosi biancorossi, verso Cento, dove arriverà una Apu Udine affamata di punti per non doversi giocare tutto nello scontro diretto con Rbr della prossima settimana. Tra Verona e Avellino, così come tra Fortitudo e Cividale, sono in palio importanti punti playoff. Anche Rieti – Forlì è uno scontro che potrebbe ripetersi tra qualche settimana. Tra Livorno e Nardò è lotta tra due formazioni che disputeranno i playout, mentre tra Cremona e Pesaro gli obbiettivi sono differenti. Lo scontro clou è Torino – Cantù, con gli uomini di Moretti reduci da sette successi consecutivi. La classifica: Udine 52; Rimini 48; Cantù 44; Forlì 42; Cividale, Rieti e Fortitudo 40; Milano, Pesaro e Verona 38; Torino, Avellino e Brindisi 36; Orzinuovi 28; Cento 26; Livorno, Cremona e Vigevano 22; Nardò 20; Piacenza 14.