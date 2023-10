Piacenza mina vagante. Vola anche senza Pascolo

Dopo il faticoso successo all’overtime contro Rimini, questa sera l’Unieuro è attesa da una sfida ostica sul campo dell’Assigeco Piacenza, contro una formazione che in queste prime giornate ha mostrato di poter ambire a essere la mina vagante del torneo. Profonda e organizzata, la truppa allenata da coach Stefano Salieri, alla sua quarta stagione consecutiva in terra emiliana, può contare su una coppia di americani di alto profilo: se l’ala Malcolm Miller, vincitore di un anello Nba con la maglia dei Toronto Raptors nel 2019, porta alla causa fisicità e pericolosità offensiva (quasi 15 punti a gara), il lungo Brady Skeens (confermato dalla passata stagione) è un vero e proprio riferimento nel pitturato, dove colleziona 14 punti e 9 rimbalzi di media, risultando il miglior giocatore per valutazione (24) del girone.

Il pacchetto italiani, poi, è tutt’altro che da trascurare: Giovanni Veronesi è il miglior marcatore della squadra (17 punti a partita), mentre Gherardo Sabatini è il metronomo che sa costruire per sè (9 punti di media) e per gli altri, visto che con gli oltre 9 assist di media è il migliore dell’intera A2. Completa il quintetto Lorenzo Querci, mentre dalla panchina si alternano giovani di belle speranze come Filippo Gallo e Niccolò Filoni e giocatori di maggiore esperienza come Michele Serpilli, Federico Bonacini e l’ex Rimini Ursulo D’Almeida.

Ritmi alti, grande intensità, l’Assigeco può contare sul secondo miglior attacco del girone (oltre 82 punti a partita), dietro alla sola Udine, mentre dall’altra parte concede qualcosa in più, risultando la terzultima difesa del girone con quasi 79 punti di media subiti. Anno scorso, quando c’era l’attuale lungo biancorosso Davide Pascolo, Piacenza era inserita nel girone Verde e fu eliminata nei quarti di finale per 3-1, contro quella Pistoia che fu poi promossa in A.

Per l’Unieuro, quindi, sarà una trasferta non certo semplice: per provare a tornare con il referto rosa, occorrerà imporsi in difesa come finora i biancorossi sono spesso riusciti a fare, risultando la seconda miglior retroguardia del girone dietro alla Fortitudo (68 punti subiti ad allacciata), trovando però quella continuità in attacco che finora è mancata.

Tra i singoli, molti sono i biancorossi che ancora sembrano dover mostrare il loro lato migliore, tra cui proprio l’ex della partita Davide Pascolo, in una stagione in cui, a differenza di un anno fa quando tutto sembrava già oliato, ancora molte cose sembrano dover andare a posto. Proprio per questo, conquistare due punti su un campo difficile come quello di Piacenza, magari con una buona prestazione, sarebbe un risultato importante nel cammino di crescita della prima squadra forlivese.