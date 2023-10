Piacenza-Unieuro 77-80, Allen trascina Forlì nel secondo tempo

Forlì, 29 ottobre 2023 – La Pallacanestro 2.015 soffre ma esce vincitrice da Piacenza (77-80), dove batte l’Assigeco: è il quinto successo su sei partite, risultato che le consente di tenere il passo della Fortitudo (ancora prima, unica imbattuta di tutte e 28 le squadre di A2) e Udine, che affianca Forlì al secondo posto dopo aver vinto a Cento. L’Unieuro ha costruito due volte un vantaggio in doppia cifra, ma Piacenza è sempre rientrata, cedendo solo nell’ultimo minuto. Decisivo un monumentale Allen, 24 punti con canestri pesantissimi.

Lo spunto migliore è stato quello di Forlì che con un ispirato Pollone (3/3 da tre tutto nel primo tempo) issa i biancorossi sul 9-19. Ma la panchina di Piacenza ha grande impatto e rovescia il parziale con i canestri di Serpilli: 27-23 alla prima sirena. Nel secondo quarto coach Martino mette a posto la difesa: Forlì si rimette avanti e prova ad allungare, prima con una tripla di Allen (38-42) poi con una di Cinciarini sulla sirena di metà partita (40-45).

E’ proprio Kadeem Allen a propiziare la fuga nel terzo parziale: sul 46-49, segna 10 punti praticamente consecutivi che portano l’Unieuro sul 50-62, massimo vantaggio. Ma Piacenza non molla e, a cavallo dei due quarti, si rifà sotto con un break di 10-0 che costringe coach Martino al timeout. A differenza del derby contro Rimini, Xavier Johnson non è un fattore: precoce il suo quarto fallo e poco dopo arriva anche il quinto, entrambi concedendo anche il canestro prima a Serpilli e poi a Miller. Piacenza torna a -1 (69-70) e Forlì deve giocare gli ultimi 5’ senza un americano. L’Unieuro è brava però a blindare l’area ed è ancora Allen a togliere le castagne dal fuoco: con un canestro stellare in arresto e tiro e poi di forza pura, prendendo il rimbalzo in attacco dopo un errore sulla sua stessa entrata. Anche Zampini ci mette due canestri dopo una partita difficile e i biancorossi diventano imprendibili (71-80).