Pielle, una vittoria di sofferenza: la lotta e poi la festa, Casoria va ko 89-81

Serve un supplementare ai biancoblu per superare l’avversario, che ha mostrato grandi qualità e interpreti di livello

di DANIELE MAZZI
28 settembre 2025
La Pielle festeggia la vittoria al PalaMacchia contro Casoria dopo un supplementare (Foto Novi)

La Pielle festeggia la vittoria al PalaMacchia contro Casoria dopo un supplementare (Foto Novi)

Livorno, 28 settembre 2025 – La Pielle vince al termine di un tempo supplementare una partita incredibile, dominata nei primi venti minuti e quasi persa nel finale. L’89-81 finale racconta solo in parte la sofferenza patita dai biancoazzurri per avere la meglio della PSA Basket Casoria, una squadra che nella seconda metà di gara ha mostrato grandi qualità e interpreti di livello.

L’avvio di gara dei padroni di casa faceva presagire una serata tranquilla per i tantissimi tifosi accorsi per la prima stagionale al PalaMacchia, i ragazzi di Turchetto, infatti, partono subito con un 10-0 e alla fine dei primi dieci minuti sono avanti 24-17.

Il secondo quarto è ancora migliore per i padroni di casa che sono impenetrabili in difesa, muovono bene la palla in attacco, trovando con continuità il canestro dalla lunga distanza, e chiudono a metà gara sul 45-29.

Nel terzo quarto la partita diventa un incubo per i biancoazzurri che subiscono 30 punti in dieci minuti e per quasi tredici minuti non trovano il canestro dal campo. Solo i tiri liberi tengono a galla la Pielle che chiude sotto di 1 (58-59) il terzo quarto.

Nell’ultimo parziale la partita torna in equilibrio e grazie a Leonzio e agli errori di Hahn le Pielle impatta sul 72-72. Il supplementare si apre con la tripla di Taddeo ma da quel momento inizia l’assolo Pielle che grazie alla difesa e alla qualità al tiro dalla lunetta riesce ad avere la meglio e a far gioire il PalaMacchia.

Il tabellino

Verodol CBD Pielle Livorno - Malvin PSA Basket Casoria 89-81 (24-17, 21-12, 13-30, 14-13, 17-9).

Verodol CBD Pielle Livorno: Ennio Leonzio 24 (2/7, 3/9), Mattia Venucci 14 (0/0, 1/5), David Gabrovsek 13 (3/6, 0/2), Michele Ebeling 11 (1/2, 2/5), Marco Mennella 11 (2/3, 1/3), Dmytro Klyuchnyk 8 (2/4, 0/0), Jacopo Lucarelli 5 (0/2, 1/1), Davide Bonacini 3 (0/4, 0/1), Christian luigi Kouassi 0 (0/1, 0/0), Luka Virant 0 (0/0, 0/0), Denis Alibegovic 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 45 / 49 - Rimbalzi: 32 12 + 20 (Michele Ebeling 8) - Assist: 12 (Davide Bonacini 8)

Malvin PSA Basket Casoria: Lukas Hahn 19 (3/5, 4/9), Vincenzo Taddeo 18 (4/8, 3/7), Magaye Seck 11 (4/7, 0/0), Gabriele Berra 10 (2/4, 2/8), Gabriele Spizzichini 8 (3/6, 0/1), Riccardo Rota 6 (1/1, 1/2), Gianluca Giorgi 4 (1/1, 0/0), Andrea Petracca 3 (1/1, 0/6), Pio Ruggiero 2 (0/1, 0/0), Fatih Mehmedoviq 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 13 / 19 - Rimbalzi: 38 16 + 22 (Magaye Seck 10) - Assist: 12 (Lukas Hahn, Andrea Petracca 3)

