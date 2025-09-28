Pielle, una vittoria di sofferenza: la lotta e poi la festa, Casoria va ko 89-81

Livorno, 28 settembre 2025 – La Pielle vince al termine di un tempo supplementare una partita incredibile, dominata nei primi venti minuti e quasi persa nel finale. L’89-81 finale racconta solo in parte la sofferenza patita dai biancoazzurri per avere la meglio della PSA Basket Casoria, una squadra che nella seconda metà di gara ha mostrato grandi qualità e interpreti di livello.

L’avvio di gara dei padroni di casa faceva presagire una serata tranquilla per i tantissimi tifosi accorsi per la prima stagionale al PalaMacchia, i ragazzi di Turchetto, infatti, partono subito con un 10-0 e alla fine dei primi dieci minuti sono avanti 24-17.

Il secondo quarto è ancora migliore per i padroni di casa che sono impenetrabili in difesa, muovono bene la palla in attacco, trovando con continuità il canestro dalla lunga distanza, e chiudono a metà gara sul 45-29.

Nel terzo quarto la partita diventa un incubo per i biancoazzurri che subiscono 30 punti in dieci minuti e per quasi tredici minuti non trovano il canestro dal campo. Solo i tiri liberi tengono a galla la Pielle che chiude sotto di 1 (58-59) il terzo quarto.

Nell’ultimo parziale la partita torna in equilibrio e grazie a Leonzio e agli errori di Hahn le Pielle impatta sul 72-72. Il supplementare si apre con la tripla di Taddeo ma da quel momento inizia l’assolo Pielle che grazie alla difesa e alla qualità al tiro dalla lunetta riesce ad avere la meglio e a far gioire il PalaMacchia.

Il tabellino

Verodol CBD Pielle Livorno - Malvin PSA Basket Casoria 89-81 (24-17, 21-12, 13-30, 14-13, 17-9).

Verodol CBD Pielle Livorno: Ennio Leonzio 24 (2/7, 3/9), Mattia Venucci 14 (0/0, 1/5), David Gabrovsek 13 (3/6, 0/2), Michele Ebeling 11 (1/2, 2/5), Marco Mennella 11 (2/3, 1/3), Dmytro Klyuchnyk 8 (2/4, 0/0), Jacopo Lucarelli 5 (0/2, 1/1), Davide Bonacini 3 (0/4, 0/1), Christian luigi Kouassi 0 (0/1, 0/0), Luka Virant 0 (0/0, 0/0), Denis Alibegovic 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 45 / 49 - Rimbalzi: 32 12 + 20 (Michele Ebeling 8) - Assist: 12 (Davide Bonacini 8)

Malvin PSA Basket Casoria: Lukas Hahn 19 (3/5, 4/9), Vincenzo Taddeo 18 (4/8, 3/7), Magaye Seck 11 (4/7, 0/0), Gabriele Berra 10 (2/4, 2/8), Gabriele Spizzichini 8 (3/6, 0/1), Riccardo Rota 6 (1/1, 1/2), Gianluca Giorgi 4 (1/1, 0/0), Andrea Petracca 3 (1/1, 0/6), Pio Ruggiero 2 (0/1, 0/0), Fatih Mehmedoviq 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 13 / 19 - Rimbalzi: 38 16 + 22 (Magaye Seck 10) - Assist: 12 (Lukas Hahn, Andrea Petracca 3)