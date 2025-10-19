La Pielle vince e convince al PalaMacchia

Livorno, 19 ottobre 2025 – La Pielle Livorno vince e convince al PalaMacchia, sbarazzandosi per 87-75 della finora imbattuta Faenza. Un successo che fa subito dimenticare la brutta sconfitta dell’infrasettimanale a Latina e permette ai biancoazzurri di agganciare il gruppone al secondo posto alle spalle di Caserta, ancora a punteggio pieno. Leonzio e compagni, dopo un primo quarto difficile in cui i problemi al tiro mostrati in Lazio sembravano non finire, si sbloccano nel secondo parziale e sorpassano gli ospiti portandosi avanti di sei prima dell’intervallo (40-34) guidati da un grande Gabrovsek.

Nel secondo tempo i padroni di casa scappano a suo di triple e toccano anche il +17 prima della reazione di Faenza che riesce a tornare a -9 (64-55) prima dell’ultima pausa con un Vettori stellare. L’ultimo quarto è uno spettacolo per i tifosi biancoazzurri che vedono i loro beniamini toccare anche il +21, prima degli ultimi minuti in cui i ritmi si abbassano e gli ospito accorciano sul 87-75 finale. Il migliore per la Pielle è Gabrovsek con 18 punti, 6 rimbalzi e 3 stoppate, ma fanno una grande prestazione anche Lucarelli (15) e Alibegovic (13). Tra le fila dei romagnoli brilla la stella di Vettori, autore di 21 punti con 6/8 da tre. Un successo importantissimo per la Pielle che mostra carattere e voglia di reagire dopo un brutto ko, oltre ad un gioco spumeggiante ancora non messo in campo in questa stagione.

Verodol CBD Pielle Livorno - Tema Sinergie Faenza 87-75 (12-18, 28-16, 24-21, 23-20)

Verodol CBD Pielle Livorno: David Gabrovsek 18 (6/8, 2/6), Jacopo Lucarelli 15 (3/3, 3/4), Denis Alibegovic 13 (3/7, 2/4), Davide Bonacini 10 (4/7, 0/1), Mattia Venucci 9 (1/2, 0/3), Ennio Leonzio 8 (1/2, 2/6), Michele Ebeling 6 (3/6, 0/3), Dmytro Klyuchnyk 6 (2/3, 0/1), Marco Mennella 2 (0/1, 0/2), Christian luigi Kouassi 0 (0/0, 0/0), Luka Virant 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 20

Rimbalzi: 40 12 + 28 (David Gabrovsek, Dmytro Klyuchnyk 7)

Assist: 14 (Ennio Leonzio 4)

Tema Sinergie Faenza: Enrico Vettori 21 (1/7, 6/8), Thomas Van ounsem 20 (6/10, 1/3), Marco Santiangeli 13 (3/7, 2/8), Mouhammed falilou Mbacke 7 (2/5, 1/2), Alberto Fragonara 7 (1/8, 1/7), Carlo Fumagalli 7 (3/3, 0/1), Fabio Stefanini 0 (0/1, 0/0), Valerio Longo 0 (0/0, 0/0), Matteo Rinaldin 0 (0/1, 0/1), Luca Bianchi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 14

Rimbalzi: 36 10 + 26 (Mouhammed falilou Mbacke 13)

Assist: 15 (Alberto Fragonara 7) Daniele Mazzi