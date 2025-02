Pielle, terza sconfitta consecutiva. Esce per ora dalla zona playoff. Ko con Jesi

Livorno, 9 febbraio 2025 – La Pielle perde tre partite consecutive per la prima volta in stagione ed esce dalla zona playoff. Jesi vince nettamente per 85-72, in una gara inaspettatamente a punteggio alto vista la qualità delle due difese, grazie ad una partita eccellente nel tiro dalla lunga distanza, macchiata solo dall’1/6 dell’ultimo parziale (14/22 dopo trenta minuti).

Per i biancoazzurri buono solo l’avvio di partita e la reazione finale, mentre i quarti centrali sono stati nettamente a favore dei padroni di casa che hanno toccato anche il +22 ad inizio ultimo quarto.

La partita svolta totalmente nel secondo quarto quando Jesi mette a segno un 7/9 da tre che spezza le gambe alla Pielle, costretta ad allargare le maglie in difesa per contestare i tiri e quindi esposta anche al gioco interno dei marchigiani (56%, ma 14/21 a fine terzo parziale).

La squadra di Campanella prova a reagire dopo il massimo svantaggio, ritorna a -9 ed ha l’occasione con la tripla di Hazners per riaprire la partita, ma la palla esce e i liberi di Zucca e Cena chiudono il match. MVP della partita l’argentino Cena, capace di segnare 22 punti e 7 rimbalzi con un incredibile 5/7 dalla lunga distanza. Per la Pielle prima buona partita di Leonzio dal ritorno dall’infortunio, con 14 punti, aiutato solo da Venucci e Donzelli, autori di 13 e 12 punti.

Il tabellino

General Contractor Jesi - Toscana Legno Pielle Livorno 85-72 (14-16, 31-18, 28-18, 12-20) General Contractor Jesi: Enzo damian Cena 22 (2/2, 5/7), Dario Zucca 14 (4/5, 1/5), Enrico Vettori 13 (2/5, 3/3), Marco Petrucci 11 (4/4, 1/1), Santiago Bruno 10 (1/2, 2/5), Edoardo Di emidio 9 (0/1, 3/4), Antonio Valentini 2 (0/0, 0/3), Lautaro Berra 2 (1/5, 0/0), Riziero Ponziani 2 (1/3, 0/0), Emanuele Carnevale 0 (0/0, 0/0), Edoardo Tamiozzo 0 (0/0, 0/0), Jacques Egbende 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 10 / 11 - Rimbalzi: 29 3 + 26 (Enzo damian Cena 6) - Assist: 17 (Antonio Valentini 7) Toscana Legno Pielle Livorno: Ennio Leonzio 14 (3/7, 1/2), Mattia Venucci 13 (1/4, 2/5), Daniel Donzelli 12 (1/3, 3/4), Eduards Hazners 11 (0/1, 3/7), Janko Cepic 8 (2/3, 1/1), Luca Campori 7 (1/2, 1/2), Jacopo Vedovato 4 (2/5, 0/0), Davide Bonacini 3 (0/4, 1/2), Maurizio Del testa 0 (0/0, 0/1), Alessandro Paesano 0 (0/2, 0/0) Tiri liberi: 16 / 19 - Rimbalzi: 28 7 + 21 (Daniel Donzelli 7) - Assist: 11 (Ennio Leonzio 4).