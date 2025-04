La Pielle vince contro Latina 73-71 e torna in zona playoff: tripla decisiva di Del Testa

Livorno, 19 aprile 2025 – La Pielle vince per 73-71 una partita combattutissima contro Latina e ad una giornata dal termine torna in zona playoff. Sono le triple nel finale di Campori e Del Testa a regalare il successo a Turchetto dopo una gara in cui la poca precisione dalla lunga distanza aveva impedito ai biancoblu di staccare gli ospiti, bravi a concretizzare ogni occasione. Nonostante un Leonzio non brillante e l’1/14 da tre gli uomini di Turchetto agganciati nei primi due quarti, per poi vedere la fuga di Latina che sembra definitiva nell’ultimo parziale quando arriva il +11. Nel finale però salgono le percentuali della Pielle, brava anche ad andare con continuità in lunetta e ad agganciare a due minuti dalla fine. Gli ultimi 180 secondi sono fatti di sorpassi e controsorpassi, prima del canestro decisivo di Del Testa e dell’errore finale di Giancarli.

Turchetto conferma il quintetto composto da Venucci, Leonzio, Campori, Cepic e Klyuchnyk e dopo un avvio equilibrato trova grazie al gioco interno dei suoi lunghi il primo break e sale sul +7 (20-13), ma Latina non molla, accorcia e con la tripla sulla sirena di Rossi chiude avanti (22-23). Il secondo quarto vede i laziali toccare il +6 sfruttando la sterilità da tre dei biancoazzurri che si sbloccano con Hazners al decimo tentativo. La Pielle passa in vantaggio con Klyuchnyk (33-32), ma torna subito a -4 colpita da 5 punti consecutivi di Ambrosetti, prima della reazione finale guidata da Venucci che ferma il punteggio sul 37-37 a metà gara. Nel terzo quarto i biancoazzurri fanno tantissima fatica in attacco con solo 7 punti in 7 minuti e vede Latina scappare sul +8. La reazione finale accorcia leggermente le distanze e ferma il punteggio sul 50-57 a dieci minuti dalla fine. L’ultimo quarto inizia male per la Pielle che scivola a -11, ma Venucci dal via alla rimonta e a due dalla fine la partita è in parità. Dopo il canestro di Caffaro una tripla di Campori porta avanti dopo una vita la Pielle, poi Bechi riporta avanti Latina. Del Testa segna da tre, mentre Giancarli sbaglia e il PalaMacchia fa festa. Un successo di importanza capitale per i biancoblu che, grazie alla contemporanea sconfitta di Herons Montecatini a Piombino, tornano in zona playoff a 40 minuti dal termine della regular season.