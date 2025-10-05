Pielle-Quarrata 75-56, i livornesi allungano nell’ultimo quarto

Livorno, 5 ottobre 2025 – Una bella Pielle vince 75-56 una partita più difficile di quello che racconta il risultato grazie ad un ultimo quarto clamoroso in cui ha concesso solo 9 punti agli avversari del Quarrata. E’ il successo largo che serviva ai biancoazzurri ed ai suoi tifosi dopo due vittorie arrivate a fil di sirena.

Dopo i primi cinque minuti balbettanti la squadra di Turchetto sembra prendere le misure a Quarrata e chiude un ottimo primo quarto in vantaggio di 8 punti (19-11). Nel secondo parziale partono meglio gli ospiti, ma 8 punti consecutivi di Mennella regalano il +10 (28-18) alla Pielle a metà quarto. Dopo un timeout i pistoiesi tornano a carburare, mentre l’attacco piellino si spenge, e si avvicinano fino al -3 (33-30). Un canestro bellissimo dalla media sulla sirena di Leonzio regala il +5 a metà gara ai padroni di casa.

Il terzo quarto si conferma il più difficile in questo avvio di stagione per i labronici che perdono tanti palloni e permettono agli ospiti di mettere la testa avanti. Solo un colpo di coda finale permette di chiudere avanti a 10’ dalla fine della gara.

L’ultimo quarto è però uno spettacolo con Leonzio, Gabrovsek e Venucci che dominano in attacco e la difesa che chiude ogni via per il canestro. Il divario si allarga velocemente e il finale è una passerella con i biancoazzurri che chiudono avanti di 19. Miglior realizzatore un eccellente Gabrovsek con 17 punti (64% dal campo), seguito dal solito Leonzio con 16 e da Venucci con 12. Ottima gara anche per Mennella che bissa gli 11 punti di settimana scorsa. Tra gli ospiti bene il capitano Regoli con 12 punti, mentre stecca Angiolucci con 4 punti e 2/9 dal campo. Successo importante per la Pielle che si prepara ad affrontare una settimana da tre impegni, di cui due consecutivi in trasferta, a punteggio pieno e con il livello di fiducia al massimo.

IL TABELLINO

Verodol CBD Pielle Livorno - Consorzio Leonardo Dany Quarrata 75-56

(19-11, 16-19, 14-17, 26-9)

Verodol CBD Pielle Livorno: David Gabrovsek 17 (7/10, 0/1), Ennio Leonzio 16 (2/5, 3/4), Mattia Venucci 12 (0/2, 3/5), Marco Mennella 11 (2/4, 1/1), Jacopo Lucarelli 10 (3/5, 1/2), Dmytro Klyuchnyk 5 (2/4, 0/1), Michele Ebeling 2 (1/3, 0/2), Davide Bonacini 2 (1/2, 0/0), Christian luigi Kouassi 0 (0/1, 0/0), Luka Virant 0 (0/1, 0/0), Denis Alibegovic 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 15 / 20 - Rimbalzi: 27 4 + 23 (David Gabrovsek, Mattia Venucci, Marco Mennella, Dmytro Klyuchnyk 4) - Assist: 15 (Marco Mennella 4)

Consorzio Leonardo Dany Quarrata: Federico Regoli 12 (3/5, 2/3), Tommaso Molteni 11 (4/8, 1/3), Tommaso De gregori 11 (3/5, 1/4), Mattia Coltro 8 (0/2, 2/3), Simone Angelucci 4 (2/6, 0/3), Nicola Calabrese 4 (2/3, 0/2), Leonardo Prenga 4 (2/3, 0/0), Amedeo Tiberti 2 (0/1, 0/0), Francesco Scandiuzzi 0 (0/3, 0/0), Antonio Novori 0 (0/0, 0/0), Leonardo Mongelli 0 (0/0, 0/0), Milos Babovic 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 6 / 6 - Rimbalzi: 27 3 + 24 (Federico Regoli 9) - Assist: 12 (Mattia Coltro, Simone Angelucci 3).