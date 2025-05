Pielle, prova di maturità: vola in semifinale battendo ancora San Vendemiano

San Vendemiano, 16 maggio 2025 – Partita da squadra matura per la Pielle che batte per la terza gara consecutiva la Rucker San Vendemiano (81-73) e si qualifica alle semifinali playoff dove attende la vincente tra Ruvo di Puglia e Fidenza (2-1 per i pugliesi dopo gara-3).

Turchetto non cambia il quintetto delle prime due uscite composto da Venucci, Leonzio, Campori, Cepic e Klyuchnyk, ma l’avvio non è dei migliori, con Rucker che scappa fino al +8 (2-10) e la Pielle capace di segnare solo con il lungo ucraino.

La situazione migliora da metà quarto, ma dopo 10 minuti i biancoazzurri sono sotto di 8 (15-23). Nel secondo quarto cambia la musica e i padroni di casa ribaltano il risultato concedendo solo 8 punti ai veneti e segnandone 24.

A metà partita il parziale recita 39-31. Nel secondo tempo la Rucker parte aggressiva e torna a -4, ma la Pielle è brava a mantenere sempre due possessi di vantaggio grazie ad un attacco fluido che sfrutta bene i vantaggi sotto canestro.

Il +7 (59-52) a 10’ dalla fine non garantisce niente; infatti, conuna tripla di Gluditis i bianconeri tornano a -3, prima dello show di Leonzio, che con due penetrazioni chiude la gara. Alla fine il tebellone recita 81-73 e i tifosi accorsi a Piombino possono far festa.

Il top scorer è Klyuchnyk, autore di 18 punti e sempre bravo a sfruttare i suoi centimetri contro i lunghi di Rucker. Decisivo come sempre Leonzio con 14 punti tra cui spiccano i 4 che hanno spaccato la partita. Adesso qualche giorno di riposo per la Pielle in attesa di conoscere il nome dell’avversario in semifinale.

Il tabellino

Toscana Legno Pielle Livorno - Rucker San Vendemiano 81-73 (15-23, 24-8, 20-21, 22-21)

Toscana Legno Pielle Livorno: Dmytro Klyuchnyk 18 (7/7, 0/1), Ennio Leonzio 14 (4/6, 2/6), Janko Cepic 14 (2/3, 3/5), Davide Bonacini 12 (1/2, 2/4), Jacopo Vedovato 8 (3/5, 0/0), Mattia Venucci 6 (1/2, 1/6), Maurizio Del testa 4 (2/4, 0/0), Jacopo Lucarelli 3 (0/1, 1/3), Luca Campori 2 (1/1, 0/2), Eduards Hazners 0 (0/0, 0/2), Matteo Cavaliere 0 (0/0, 0/0), Simone Sinagra 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 12 / 14 - Rimbalzi: 32 7 + 25 (Janko Cepic 5) - Assist: 21 (Ennio Leonzio 6).

Rucker San Vendemiano: Tommaso Oxilia 19 (7/12, 0/0), Kristaps Gluditis 14 (1/5, 4/6), Andrea Tassinari 13 (1/5, 3/8), Alberto Cacace 11 (3/6, 0/1), Jacopo Preti 9 (3/5, 0/2), Mauro Zacchigna 3 (0/1, 1/2), Andrea Donda 2 (1/3, 0/0), Luca Fabiani 2 (1/1, 0/0), Enrico Tadiotto 0 (0/0, 0/1), Riccardo Dalla cia 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 15 / 17 - Rimbalzi: 28 7 + 21 (Tommaso Oxilia 10) - Assist: 18 (Kristaps Gluditis 6)