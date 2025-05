Piero Bucchi e Brindisi: sfida decisiva a Verona per i quarti playoff

C’è la sagoma di Piero Bucchi che si staglia all’orizzonte, nel futuro di Rbr. Ancora non è chiara, limpida, reale, ma di certo possibile. Questo perché la sua Brindisi è andata a sbancare con discreta facilità il PalaDelMauro di Avellino nel primo turno di play-in e domani si giocherà a Verona la qualificazione ai quarti playoff. La partita giocata in Irpinia ha visto la squadra dell’ex coach biancorosso dominare in lungo e in largo, forte di un quintetto solidissimo nel quale ha fatto la parte del leone Giovanni Vildera. Nel 67-82 finale, il lungo ex Trieste ha messo a segno 25 punti con 12/13 da due. Domani Verona-Brindisi decreterà l’avversaria di RivieraBanca nei quarti che scatteranno domenica 11 al Flaminio. Entrambe le squadre hanno un bilancio stagionale in parità con Rimini. Con Verona sono state due partite equilibrate, con Rbr a soffrire a tratti l’atletismo delle ali scaligere. Con Brindisi il match di ritorno, finito 90-55, ha segnato il punto più basso della stagione. Domani, con palla a due alle 18, via a un match che interesserà tanto Dell’Agnello e il suo staff, perché da quel momento in avanti si entrerà anche tecnicamente nella preparazione della sfida dei quarti. Rimini sa che avrà le prime due partite in casa domenica 11 e martedì 13, poi andrà in trasferta venerdì 16. Quarta e quinta gara si giocheranno, se saranno necessarie, domenica 18 (fuori) e mercoledì 21 (in casa). Intanto la Lega nazionale pallacanestro ha decretato gli mvp del mese di aprile e tra gli stranieri l’ha spuntata Justin Johnson. Per l’americano un andamento in crescendo, con le ultime tre gare chiuse a 19.3 punti segnati di media.

Loriano Zannoni