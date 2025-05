Piero Bucchi torna a Rimini: sfida playoff tra Valtur Brindisi e RivieraBanca

Per Piero Bucchi sarà un ulteriore ritorno in quella Rimini che ha tenuto a battesimo la sua carriera da allenatore. Il coach della Valtur Brindisi è uscito dal pantano dei play-in vincendo due partite fuori casa e adesso si prepara alla serie con RivieraBanca dei quarti di finale. "Rimini per me è casa – ha spiegato il coach a Calcio.Basket, la trasmissione di IcaroTv –. Non abito più lì perché la mia vita è cambiata, ma allo stesso tempo ho i figli che sono ancora lì, quindi per me è sempre come tornare a casa. Ogni volta che salgo le scale del Flaminio i brividi li sento. È stato bello a dicembre, quando è stata preparata una serata bellissima. Tante cose che rimangono nel cuore, ma alla palla a due i sentimentalismi vanno messi da parte perché si gioca".

Brindisi parte da un percorso che viene da lontano. "Arriviamo a questo scontro con Rimini di rincorsa – prosegue il capoallenatore della Valtur –. Il nostro è stato un inizio molto difficile, a novembre eravamo ultimi da soli dopo aver vinto solo una partita su otto. Gli infortuni all’inizio ci hanno condizionato, poi però la squadra ha cominciato a lavorare, a macinare e abbiamo recuperato alcuni elementi. Abbiamo preso il treno per i play-in e la squadra ha fatto due buone partite. I ragazzi meritano questi playoff per lo sforzo fatto malgrado le problematiche avute quest’anno". I due successi esterni della Valtur sono particolarmente significativi. "Sono vittorie che danno conforto e fiducia in vista dei playoff – prosegue Bucchi –. Rimini gioca bene, è fortissima e negli anni ha aggiunto sempre i pezzi giusti per migliorare la squadra. Una formazione completa, per noi sarà un avversario molto impegnativo. Detto questo, verremo a Rimini con fiducia, pronti a dare più fastidio possibile".

RivieraBanca contro Valtur sarà anche Dell’Agnello contro Bucchi. "Con Sandro Dell’Agnello ci conosciamo da una vita – prosegue il tecnico dei pugliesi –, c’è sempre stata grande stima e ci siamo incontrati diverse volte. La sua squadra gioca molto bene, ha un’identità precisa. Si vede che hanno le idee chiare. È quello che abbiamo cercato di costruire anche noi durante l’anno, cambiando faccia tante volte, con giocatori che magari sono andati via e altri sono arrivati. Abbiamo cercato di costruire la nostra chimica un po’ alla volta. Si parte da 0-0, ma visto il numero delle vittorie conquistate durante l’anno e il fattore campo, Rimini parte coi favori del pronostico. Però sono playoff, vanno affrontati pensando a una gara alla volta". Scontro tra Titani.

