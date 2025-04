Pistoia Basket: Prestazioni deludenti contro Sassari, giocatori sotto esame

FORREST 5 Una partita più ombre che luci, è vero che gli avversari lo guardano a vista ma contro Sassari la marcatura non era poi così asfissiante.

SACCAGGI 5,5 "Dobbiamo giocare per onorare la maglia" così aveva detto Sacca e così ha fatto come sempre da diversi anni a questa parte.

ALLEN 5 È arrivato ora e non si può pretendere la luna, ma al momento il suo apporto non è incisivo.

BENETTI 5,5 Lotta, sgomita, si butta su ogni pallone, ci tiene e si vede ma su questo non c’erano dubbi.

COOKE 4,5 A tratti indisponente, non ne azzecca una sia in difesa che in attacco. Sotto canestro è praticamente nullo e dire che non aveva di fronte dei mostri sacri.

PASCHALL 5 Va preso così, ormai su di lui è stato detto tutto ed è inutile ripetersi.

DELLA ROSA 5,5 Il capitano soffre terribilmente nel vedere Pistoia presa a mazzata da tutti e sinceramente non se lo merita.

CERON 5 Non riesce a carburare a trovare il ritmo giusto nonostante abbia voglia di dimostrare.

OKORN 5 La squadra non sarà piena zeppa di stelle di prima grandezza, ma siamo a Pistoia non a Milano e da queste parti ci siamo sempre accontentati e fino ad ora è sempre andata bene così. I ragazzi a Napoli hanno dimostrato di avere cuore ed orgoglio poi improvvisamente tutto è tornato come prima.

M. I.