Pistoia Basket: Speranze di Salvezza Riaccese dopo la Vittoria su Reyer Venezia

Finché c’è vita, c’è speranza. Il successo ottenuto dall’Estra sul parquet della Reyer Venezia e le sconfitte nel posticipo di Cremona, battuta in casa da Trieste per 81-101, e di Napoli che ha perso la sfida interna contro Trapani per 76-95, hanno riacceso le speranze di raggiungere una salvezza che avrebbe davvero dell’incredibile. A due giornate dal termine del campionato i biancorossi, infatti, sono ancora in corsa per provare a mantenere la Serie A.

Pistoia per riuscire nell’impresa deve necessariamente vincere le ultime due partite contro Cremona in casa e Reggio Emilia in trasferta e sperare che almeno una tra Cremona e Napoli perda entrambi gli ultimi incontri. L’Estra, infatti, è in vantaggio per 2-0 con Napoli negli scontri diretti e 1-0 nei confronti di Cremona, che domenica arriverà a Pistoia per quello che può tranquillamente definirsi uno spareggio salvezza. Dopo la gara al PalaCarrara la squadra di coach Brotto affronterà in casa Tortona, che è sempre in corsa per provare ad entrare nella griglia playoff. Napoli invece domenica affronterà in trasferta proprio Tortona e per nell’ultima giornata ospiterà Trento che ha già il suo posto tra le prime otto, ma che può ancora migliorare l’attuale quarto posto in classifica. L’altra concorrente ancora viva nella corsa salvezza è Scafati, penultima con gli stessi punti di Pistoia (12), che domenica affronterà la Virtus Bologna in casa per poi chiudere a Milano contro l’Olimpia. È chiaro che la salvezza, oltre a passare dalle mani dei biancorossi, molto dipenderà anche dai risultati delle altre dirette concorrenti, ma ad oggi tutto è ancora possibile.

È palese che la partita decisiva sarà quella di domenica contro Cremona dove per Pistoia esiste un solo risultato: la vittoria. La squadra vista contro Venezia fa ben sperare sulla possibilità che l’Estra possa giocarsi le proprie chance contro la Vanoli. Il successo contro la Reyer non è arrivato solo grazie ad un grande cuore, orgoglio e voglia di non mollare e di onorare la maglia, ma anche ad un’ottima interpretazione della partita, un giusto atteggiamento fin dall’inizio, una difesa attenta che non ha concesso niente agli avversari e un attacco che ha saputo trovare i propri punti di riferimento.

In merito alla partita di domenica contro Cremona la società rende noto che la biglietteria online su www.etes.it aprirà da oggi alle ore 18 mentre questi saranno gli orari al botteghino del palasport, situato all’ingresso della tribuna centrale all’interno dello store ufficiale Pistoia Basket Experience: sabato 3 maggio 10.30-12.30; domenica 4 maggio 10.30-12.30 e dalle ore 15.30 fino all’inizio del match. Sempre da oggi alle ore 18 sarà inoltre possibile acquistare i biglietti in tutte le rivendite di zona di Etes ed anche in tutte le delegazioni Aci (Automobile Club d’Italia) della provincia.

Maurizio Innocenti