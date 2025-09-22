Pistoia ko a testa alta. L’Estra lotta senza paura . Ma alla fine passa Verona

TEZENIS VERONA74ESTRA PISTOIA69

VERONA McGee 8, Johnson 8, Zampini 19, Baldi Rossi 2, Bolpin 5, Poser 5, Spanghero 2, Monaldi 7, Serpilli 13, Ambrosin 5, Kuzmanic ne, Pittana ne. All. Cavina

PISTOIA Magro, Johnson 10, Knight 20, Saccaggi 11, Gallo 1, Stoch, Dellosto 3, Campogrande 5, Alessandrini 19, Zanotti ne. All. Della Rosa

ARBITRI Radaelli, Almerigogna, Tognazzo

NOTE Parziali: 16-16; 36-33; 58-54. Tiri da due Verona 26/47, Pistoia 17/28. Tiri da tre Verona 3/23, Pistoia 8/30. Tiri liberi Verona 13/23, Pistoia 11/19. Rimbalzi: 48-35. Usciti per 5 falli: Magro e Alessandrini

VERONAPistoia esce sconfitta dal debutto stagionale sul parquet di Verona, ma a testa alta e con tante indicazioni positive. In primis, quella della prestazione da incorniciare di Seneca Knight, che bagna il suo battesimo italiano con una bella doppia doppia. L’Estra si presenta alla prima in campionato orfana di Benetti, con Zanotti in panchina ma per onore di firma e con capitan Saccaggi non al meglio. Di fronte, una delle grandi favorite per la promozione in A1, che spesso ha duellato proprio con i biancorossi nelle passate stagioni di A2. Tre le stelle dei locali, due vecchie conoscenze: Tyrus McGee e Justin Johnson.

La partita inizia subito a ritmi alti e tocca a Campogrande aprire le danze segnando il primo canestro per Pistoia con una tripla dall’angolo (sarà anche la sua ultima purtroppo), imitato da capitan Saccaggi che porta Pistoia sul 6-0. Verona si scuote e con pazienza rimonta fino all’8-8 a metà del quarto. Da lì in avanti si va avanti punto a punto senza che nessuna delle due squadre riesca a mettere le mani sul match. Il primo quarto si chiude in perfetta parità (16-16). Stessa musica nel secondo periodo con l’Estra che trova in Knight, all’esordio nel campionato italiano, il suo migliore realizzatore (13 punti nei primi due quarti) mentre Verona di aggrappa a Zampini, mano decisamente calda per lui (12 punti segnati). Il testa a testa si interrompe nei minuti finale quando Verona, sempre grazie a Zampini, riesce a prendere un vantaggio di 7 punti (36-29) ma Pistoia ricuce subito lo strappo non lasciando scappare la Tezenis. Si va al riposo sul 36-33 con una partita decisamente aperta.

Verona e Pistoia continuano a battagliare punto a punto con la squadra di Cavina che prova a dare spallate e con Pistoia che risponde colpo su colpo almeno fino ai minuti finali del terzo periodo quando una prima crepa nel fortino biancorosso inizia a fare capolino. Le rotazioni più corte, la mancanza di tonnellaggio sotto canestro cominciano a far pendere l’ago della bilancia dalla parte di Verona. L’Estra non molla e mentre Knight prosegue a fare il diavolo a quattro nell’area veronese, Alessandrini sale in cattedra e tiene i suoi attaccati al match. Il lungo biancorosso deve alzare bandiera bianca nel finale costretto ad uscire dal campo per cinque falli chiudendo con 19 punti e 8 rimbalzi. Verona sente il traguardo più vicino e piazza il colpo decisivo chiudendo la partita a prendendosi i primi due punti della stagione. Per Pistoia può andar bene così, in attesa di tempi migliori.

Maurizio Innocenti