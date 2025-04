Pistoia lotta contro Milano ma cede nel terzo quarto: Okorn soddisfatto dell'atteggiamento

L’Estra più di questo non poteva fare. Anzi, chissà se avesse giocato così contro Sassari, Trieste, che consistenza avrebbe ora la classifica. Sì perché contro Milano i biancorossi per due quarti hanno giocato testa a testa contro l’Armani mettendola anche in difficoltà, poi il maggiore tasso tecnico degli avversari è venuto fuori ed ha fatto la differenza. "Per due quarti abbiamo giocato una partita corretta e solida – dice Gasper Okorn –, poi la qualità di Milano è venuta fuori e nel terzo quarto c’è stato l’allungo che non siamo riusciti a riprendere. Sono soddisfatto per quanto ho visto in campo anche a livello di atteggiamento però dobbiamo essere realisti".

Pistoia è scesa in campo con un atteggiamento diverso rispetto a quello visto nell’ultima partita contro Sassari ed anche quando Milano ha preso un margine di vantaggio importante la squadra non si è disunita, ma ha continuato a giocare. "Come ho detto dobbiamo essere realisti e non sognatori – afferma Okorn –. Vogliamo chiudere la stagione mettendo in campo tutta la nostra professionalità e giocheremo ogni partita con il giusto atteggiamento e l’impegno che ci vuole per onorare il campionato. Forrest? Speriamo di poterlo mettere in campo per la prossima gara".

M. I.