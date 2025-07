Pistoia sogna il ritorno di Jazz Johnson. Contatti serrati tra il club e gli agenti

Già al tempo del ’primo’ ritorno in biancorosso, quello in corso d’opera nella stagione 2021/22 una volta esaurita la squalifica per utilizzo di sostanze proibite, l’entusiasmo della piazza fu tangibile. Qualora dovesse concretizzarsi questo secondo ’come back’, è lecito attendersi altrettanto. Anche perché, tre anni dopo, parliamo di un giocatore decisamente più maturo e potenzialmente capace di spostare gli equilibri in A2. Jazz Johnson, a Pistoia, è entrato nei cuori degli sportivi biancorossi molto rapidamente: ecco quindi che la trattativa aperta dalla società di via Fermi per firmare il ’folletto di Portland’ assume un significato che va oltre al puro aspetto tecnico, abbracciando quello ambientale ed emotivo.

La guardia statunitense, che compirà ventinove anni a settembre, è ormai un volto di comprovata esperienza nel campionato di Serie A2, vantando un bagaglio tecnico di altissimo livello. La sua avventura italiana è iniziata nel 2020 con la Pallacanestro Cantù, in Serie A, dove da rookie riuscì comunque a distinguersi l netto della sfortunata retrocessione della squadra. Poi l’avventura da trascinatore a Pistoia, appunto, inaugurata dalla conquista della Supercoppa e conclusasi con la semifinale playoff. Copione simile l’anno successivo, a Rimini, dove è diventato un idolo del pubblico risultando il miglior realizzatore del girone rosso della regular season e impressionando anche nei playoff. Fino ad arrivare all’attualità: nel 2023-2024 Johnson fa la storia, non solo diventando il primo giocatore americano della Real Sebastiani Rieti, ma anche bissando il titolo di miglior realizzatore del girone e guadagnandosi la palma di mvp straniero dell’intera Serie A2. La scorsa, infine, è stata la stagione più in chiaroscuro, diviso tra Rieti e Orzinuovi, dove comunque ha viaggiato complessivamente a circa 15 punti di media nonostante alcuni problemi fisici.

E adesso, cosa succede? Johnson, non è un mistero, vuole rimanere in Italia. E Pistoia sarebbe sicuramente una meta gradita. In più conosce bene coach Della Rosa e capitan Saccaggi. Pistoia, dal canto proprio, cerca una guardia con tanti punti nelle mani, come sottolineato dal direttore Martelossi. I contatti, lo confermano più parti, sono in corso: bisognerà capire se il club e l’entourage dell’atleta troveranno la quadra dal punto di vista economico, che rappresenta forse l’aspetto più complicato visto lo ’status’ dell’americano. Che, ovviamente, vanta anche altre richieste sul tavolo. Chissà che non la spunti il fascino del ritorno.

Alessandro Benigni