Pistoia: Tommaso Della Rosa candidato allenatore, Martelossi possibile direttore sportivo

In attesa che la proprietà batta un colpo e ufficializzi i nomi del nuovo direttore sportivo e dell’allenatore, intorno a queste due figure negli ultimi giorni stanno girando alcune ipotesi che potrebbero anche concretizzarsi. Per il ruolo di allenatore, come detto dal direttore generale Andrea Di Nino, il nome su cui punta la società è quello di Tommaso Della Rosa. Tommaso è senza alcun dubbio la persona giusta da cui ripartire per un progetto a lungo tempo che ha come basi una programmazione tecnica per cercare di riformare un nuovo gruppo e rendere alla società e alla piazza un senso di appartenenza che nell’ultima stagione era andato perso. Tommaso ha dimostrato di avere ottime capacità tecniche e tattiche, sa come trattare con i giocatori e nonostante la giovane età conosce molto bene la pallacanestro oltre ad essere un pistoiese doc.

Da definire il ruolo del direttore sportivo che dopo le rinunce da parte di Alessandro Frosini e Cristian Mayer al momento risulta scoperto. Nelle ultime ore la strada che sembra essere più percorribile è quella che porta ad Alberto Martelossi. Allenatore di grandissima esperienza, Martelossi nell’ultima stagione è stato sulla panchina di Latina e a Pistoia potrebbe arrivare nelle vesti di assistente senior e direttore dell’area tecnica, esattamente come aveva già fatto a Udine. Idee che, speriamo, vedano presto la luce anche perché il tempo inizia a stringere ed è arrivato il momento di concretizzare.

Intanto la società e tutto il popolo biancorosso si stringono intorno a Gek Galanda e alla sua famiglia per la scomparsa, a 78 anni, del padre Franco. "Alla madre di Gek, la signora Fernanda, ed a tutta la famiglia giungano le più sentite condoglianze e la vicinanza da parte della nostra società". Sentite condoglianze a Galanda e alla sua famiglia anche da parte della nostra redazione.

Maurizio Innocenti