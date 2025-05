Pistoia vs Cremona: Spareggio Cruciale per la Salvezza in Serie A di Pallacanestro

Ultima chiamata per la salvezza, una partita fondamentale, uno spareggio per la permanenza in serie A, la sfida di oggi (palla a due alle 18.15) tra Pistoia e Cremona si può definirla in tanti modi, ma per coach Gasper Okorn è solo una partita di pallacanestro e guai a pensare che possa essere "La" partita. Un concetto che un po’ stride con la cruda realtà, perché quello con la Vanoli, a tutti gli effetti, è un vero e proprio spareggio per rimanere in vita e allungare questa assurda volata per la salvezza all’ultima giornata. "Cremona anche in caso di sconfitta avrebbe comunque una gara di vantaggio – dice Okorn – sarebbe un errore pensare che questa sia "La" partita. Siamo con un piede in A2, abbiamo tutto da guadagnare".

In altri termini è inutile aggiungere ulteriore pressione finirebbe solo per rivelarsi uno svantaggio che in una partita come questa potrebbe anche finire per fare la differenza. La squadra sa benissimo l’importanza di questa gara, i giocatori si sono preparati per tutta la settimana e sono consapevoli del valore di questi due punti, aggiungere altro risulterebbe deleterio. "I giocatori italiani che sono qui da più tempo – prosegue Okorn – magari sentono di più la partita ma posso dire che tutti tengono a questa sfida. Sono tre partite che stiamo giocando bene e dobbiamo continuare su questa strada facendo ciò che abbiamo preparato e scendendo in campo senza sentire troppo la pressione e facendoci trovare pronti mentalmente. Da diverso tempo siamo sul baratro, sono ventotto partite che giochiamo con la pressione addosso per cui dobbiamo solo stare concentrati e provare a vincere".

La pressione non è solo dalla parte di Pistoia, ma anche da quella di Cremona che arriva per chiudere definitivamente il discorso salvezza sapendo che una eventuale sconfitta la metterebbe in una situazione difficile. Una squadra, quella di Cremona, che ha un roster con giocatori perimetrali che hanno punti nelle mani e che non disdegna di giocare con quintetti piccoli. "Cremona è una squadra molto forte sul perimetro – afferma il tecnico biancorosso –. Hanno tante armi a disposizioni e giocatori come Willis, Christon, Lacey e Davis da tenere d’occhio perché hanno punti nelle mani e sono ottimi tiratori da tre punti. È una squadra che ama giocare uno contro uno proprio per sfruttare le qualità dei suoi giocatori e spesso presenta quintetti piccoli facendo a meno di un vero cinque. Da parte nostra dovremo essere intelligenti a difendere su queste situazioni anche perché la chiave della partita è quella di mantenere alta l’attenzione per tutti i quaranta minuti e cercando di avere il controllo dei rimbalzi".

Cremona ha nel roster due ex biancorossi, Willis e Christon, ma la loro storia con Pistoia è decisamente molto diversa. Willis ha lasciato da eroe, dopo una stagione condotta da protagonista. Christon è invece sotto gli occhi di tutti come abbia fatto le valige. "Christon ci ha lasciato nel momento peggiore della stagione – dice Okorn –. Da noi rappresentava un punto di riferimento sia in attacco che in difesa e quando è andato via siamo stati costretti a rivedere molte situazioni. Averlo visto andare in una diretta concorrente non è stato facile, ma siamo professionisti e avrà avuto i suoi motivi per farlo. Sicuramente avrà grandi motivazioni e farà di tutto per far vincere Cremona ma ne ho parlato con i ragazzi e siamo pronti a questo. Come reagirà il pubblico lo vedremo in campo, per quanto mi riguarda è solo basket e mi aspetto di stringergli la mano come sempre perché alla fine tutto rimane in campo".

