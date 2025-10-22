Più forte degli infortuni. L’Halley vince in piena emergenza. Trullo: "I ragazzi non hanno mai mollato»

Una Halley Matelica più che mai in emergenza, priva di Dell’Anna, Mentonelli ed Eliantonio, e con resto della squadra reduce da una settimana piena di attacchi influenzali, ha trovato la forza per battere il Basket Gualdo negli ultimi dieci minuti della gara, trovando così la terza vittoria su altrettante gare finora disputate. "Venivamo da una settimana durissima, dove tra infortunati e influenzati non ci siamo praticamente allenati – spiega il coach Antonio Trullo –. Non era facile vincere. In ogni caso è stato importante il fatto di non aver mai mollato. Questa è una caratteristica che la squadra possiede. Voglio sottolineare anche le due triple di Panzini e una dall’angolo di Mazzotti che sono state molto importanti nel finale, ma in generale abbiamo costruito meglio nel secondo tempo, con passaggi ed extra pass. Ora speriamo di recuperare qualche giocatore, nei prossimi giorni mi piacerebbe avere tutti al 100%. Confido in buone notizie anche su Dell’Anna, che per noi è un giocatore importante, mentre per Eliantonio e Mentonelli sappiamo che serve pazienza. L’obiettivo è ritrovare il gruppo che ha iniziato la stagione". Il prossimo impegno per la Halley sarà di nuovo casalingo, domenica alle 18 a Castelraimondo, contro il Bramante Pesaro.

m. g.