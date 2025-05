Play-in A2: Carpegna Prosciutto Pesaro sfida Reale Mutua Torino al Palafiera

Alla fine, dopo annunci vari, decisioni prese e poi cambiate, si giocherà questa sera al Palafiera, con palla a due alle 19, la seconda gara del primo turno play-in di A2 fra Carpegna Prosciutto Pesaro e Reale Mutua Torino. La prima sfida dei nuovi play-in (all’esordio nella formula del campionato di A2) è stata disputata regolarmente giovedì e ha visto il successo della Valtur Brindisi, arrivata 13ª alla fine della stagione regolare, che ha espugnato Avellino (che aveva chiuso decima) 67-82 e che domani alle 18 sarà attesa dalla sfida a Verona contro la Tezenis, nona alla fine della stagione regolare. La vincente affronterà Rimini nella serie dei quarti di finale playoff.

Il play-in fra Pesaro (che ha chiuso undicesima) e Torino (dodicesima) ha avuto una gestazione molto complicata. Causa indisponibilità della Vitrifrigo Arena di Pesaro inizialmente la partita era stata programmata per giovedì 1° maggio al palasport di Cento. Ma visto che la soluzione non era certo l’ideale per la società pesarese, alla fine, grazie alla fondamentale collaborazione della Pallacanestro 2.015, è stato deciso di giocare a Forlì, piazza fra l’altro più vicina a Pesaro rispetto a Cento e con cui i rapporti anche a livello di tifoserie sono ottimi. Così è arrivato l’ok da parte di Fip, Lnp e delle autorità di pubblica sicurezza e così Pesaro-Torino si giocherà stasera nell’impianto di via Punta di Ferro.

La vincente di questa sfida giocherà martedì 6 alle 20.30 al PalaDozza contro la Fortitudo che è arrivata ottava. Chi emergerà da questo doppio confronto affronterà nei quarti dei playoff la San Benedetto Cantù.

s. b.