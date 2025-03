Play In Gold. Andreani: "Recanati pagate le assenze contro Viterbo»

Le assenze hanno avuto un peso nella sconfitta interna (70-76) della Svethia Recanati contro Viterbo in quanto i leopardiani non hanno potuto contare su Gurini, Clementoni e con Zomero a mezzo servizio. "Si sono fatte sentire queste assenze - spiega il capitano Lorenzo Andreani - perché a un certo momento abbiamo accusato la stanchezza e ci è mancata la necessaria lucidità, magari avremmo anche potuto vincere se fossimo stati un po’ più attenti su alcune situazioni". Adesso Recanati deve recuperare il passo falso. "Credo che vincendo le gare interne si possa tagliare il traguardo dei playoff, questa sconfitta ci impone quindi di vincere a Viterbo nel match di ritorno". Sabato la Svethia Recanati sarà ospite dell’Esperia Cagliari, una formazione che ha 2 punti in meno dei recanatesi ma può vantare un buon organico. Sono trascorse tre giornate del Play In Gold Conference centro e già si possono trarre alcune conclusioni. "La sensazione – conclude Andreani – è che Matelica e Loreto Pesaro rimangono ancora una volta le più forti".