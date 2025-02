Play In Gold. Attila Junior sconfitta all’esordio. Coen: "Abbiamo sbagliato l’approccio»

"Noi siamo partiti male e loro invece andavano a mille, perché abbiamo totalmente sbagliato l’approccio alla gara. Ormai siamo consapevoli che il livello si è alzato rispetto al girone". Con queste parole Piero Coen, allenatore dell’Attila Junior di Porto Recanati, archivia la sconfitta 71-81 subita al palas Medi contro Stella Ebk Roma, nella prima partita dei Play-In Gold, valevoli per il campionato di serie B Interregionale. "È anche vero – osserva il tecnico dei portorecanatesi – che siamo indietro sul piano fisico e atletico rispetto a tutte le altre squadre che incontreremo. E con questa consapevolezza dovremo affrontare le prossime gare, stringendo i denti. Purtroppo abbiamo perso uno scontro diretto e siamo in basso alla classifica. Noi dobbiamo puntare all’ottavo posto, consci delle difficoltà che troveremo per strada. Adesso giochiamo contro le prime sei formazioni dell’altro girone e non sono squadre minori, anzi sono migliori di quelle affrontate nella prima fase. Prima c’erano delle formazione che potevi battere pur non giocando al massimo. Mentre adesso – conclude Coen – per vincere devi per forza giocare al meglio delle tue possibilità".

L’Attila tornerà in campo domenica alle 18 nel palas Angeli, dove affronterà Nba L’Aquila.