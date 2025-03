Play In Gold. Attila ko a Roma. Coen: "Male fino a metà gara»

"Per vincere avremmo dovuto giocare bene per tutti i quattro quarti di gara, invece nei primi due quarti abbiamo giocato male e siamo stati dominati sia fisicamente che tecnicamente dagli avversari". Piero Coen, allenatore dell’Attila Junior Basket di Porto Recanati, archivia con queste parole la sconfitta 66-59 contro Stella Ebk Roma, nella settima giornata dei Play-In Gold, valevoli per il campionato di serie B Interregionale. "Di positivo – riprende l’allenatore dei portorecanatesi - c’è il fatto che stavamo sotto di 20 punti e siamo riusciti due volte a tornare a -5 punti, sbagliando un canestro che ci avrebbe portato quasi alla parità. In partite del genere sono importanti le letture di gioco e l’apporto di tutti i giocatori. Ma per metà gara abbiamo sbagliato l’intensità da mettere in campo e anche il piano partita. Solo dopo siamo riusciti ad aumentare l’intensità e da lì siamo riusciti a ripartire". Sabato alle 21.15 l’Attila Junior scenderà sul parquet del palas Medi per affrontare Nb Aquilano. "Bisogna soffrire e continuare il girone con grande impegno – conclude coach Coen -, come d’altronde stiamo facendo negli ultimi tre mesi".