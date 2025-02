Play In Gold. Coen: "A L’Aquila prova da applausi dell’Attila Junior»

"Abbiamo fatto una super partita e il merito va ai ragazzi. Con questa vittoria prendiamo un po’ di ossigeno nella rincorsa all’ottavo posto". È al settimo cielo Piero Coen, allenatore dell’Attila Junior di Porto Recanati, dopo il successo in trasferta 80-85 contro Nba L’Aquila, nella seconda giornata dei Play-In Gold, valevoli per il campionato di B Interregionale. "Noi – AGGIUNGE – eravamo senza Mancini e Cicconi Massi è dovuto uscire perché aveva commesso cinque falli, quindi eravamo senza giocatori lunghi. Ma con quattro cestisti piccoli, più capitan Gamazo, siamo riusciti a risolvere una situazione incredibile. Mi piace dire che i ragazzi sono stati bravi, in quanto era difficile battere una squadra del genere in casa. Sono due punti che ci volevano e possono essere decisivi per il piazzamento finale". Sempre coach Coen si dice fiducioso per il match di sabato alle 21.15 nel palas Medi, dove l’Attila Junior Basket affronterà Cagliari: "I ragazzi hanno messo in campo l’atteggiamento giusto, giocando per la squadra e con un approccio rivelatosi decisivo. Una vittoria così ci dà parecchio entusiasmo e ci permetterà di vivere la prossima partita con uno spirito diverso".