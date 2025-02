Play In Gold. Coen: "Match tosto contro la Stella Roma. Porto Recanati, serve una difesa attenta»

"Per vincere dovremo concedere il meno possibile in difesa, oltre ad avere energia per contrastare il loro atletismo ed essere attenti per tutta la partita". Piero Coen, allenatore dell’Attila Junior di Porto Recanati, si pronuncia così sul match contro Stella Ebk Roma, che si disputerà alle 21.15 di oggi al Palas Medi. Si tratta del primo incontro dei Play-In Gold, ossia la seconda fase del campionato di serie B Interregionale. "È stata una settimana – ammette il tecnico dei portorecanatesi – in cui abbiamo risentito della pausa: ci siamo allenati bene, ma si poteva fare anche meglio. In ogni stop del campionato si fa sempre fatica a ripartire subito. La partita contro la formazione capitolina sarà complicatissima: hanno qualità che ci possono mettere in difficoltà. Siamo consapevoli che sarà dura portare a casa il risultato". Ed ecco quale sarà la sua strategia di gioco. "Dobbiamo aiutarci sui rimbalzi, perché – spiega Coen – hanno diversi centimetri in più di noi e molta presenza. Insomma, dobbiamo stare attenti alle palle perse. Ho detto ai ragazzi quali sono le qualità degli avversari, in quanto c’è il rischio di rimanere spiazzati se non si è preparati adeguatamente a quello che ci attende".