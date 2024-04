Play-In Gold, fa festa solo il Loreto Pesaro

PALESTRINA

63

HALLEY MATELICA

61

PALLACANESTRO PALESTRINA: Veljkovic 11, Rossi 23, Molinari 7, Cristofari, Colagrossi 3, Misolic 2, Visentin 4, Baquero 11, Mattarelli 2. All. Rossella Cecconi.

HALLEY MATELICA: Provvidenza 7, Morgillo 5, Mazzotti 4, Ciampaglia 5, Mentonelli, Riccio 22, Mariani 8, Musci 10, Mutombo ne, Carone ne. All. Trullo.

Parziali: 17-11, 19-14, 10-15, 17-21; progressivi: 17-11, 36-25, 46-40, 63-61.

Alla seconda giornata di ritorno del Play in Gold s’interrompe l’imbattibilità della formazione matelicese che, comunque, resta al comando del girone assieme al Bramante e alla Virtus Roma. La Halley, partita malissimo (16-2 per i laziali in avvio), è stata costretta sempre a inseguire, ma al tempo stesso si è resa protagonista di una grande rimonta, dopo essere stata in svantaggio anche di 19 punti. All’inizio dell’ultimo quarto la squadra di coach Trullo ha impattato sul 46-46, poi però è finita di nuovo sotto. Tuttavia, a 58 secondi dal termine una "bomba" di Riccio – il più tonico dei suoi – ha ridato fiato alle trombe matelicesi (61-59) e a 9 secondi dalla conclusione Provvidenza ha pareggiato il conto (61-61). Time out di Palestrina, palla in mano ai locali: assist di Rossi per Visentin, il quale, ha infilato i due punti decisivi sul suono della sirena.

m. g.