Play In Gold. Halley a Viterbo. Un pullman per i sostenitori

La Halley Matelica sta organizzando un pullman per la trasferta di domenica al PalaMalé per la partita contro la WeCom Ortoetruria Viterbo, match valido per la prima giornata del Play In Gold. La partenza è prevista alle 15 dal piazzale del supermercato Lidl, a Matelica. Il prezzo è di 20 euro (l’ingresso al palasport è gratuito). I posti verranno assegnati in base all’ordine di arrivo del messaggio di prenotazione al numero whatsapp 338 4039148 (il pagamento avverrà direttamente il giorno della trasferta). Il pullman sarà confermato al raggiungimento di almeno 45 adesioni.

Matelica parte da 12 punti nel Play In Gold, mentre la formazione viterbese ne ha 10. Si tratta del match d’esordio e la formazione matelicese vuole cominciare con il piede giusto in questa fase decisiva della stagione dove non sono ammesse leggerezze.