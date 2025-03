Play In Gold. La Svethia Recanati all’esame della Stella Roma

Sono ancora out Urbutis e Andreani nella Svethia Recanati che alle 18 di domani riceverà la Stella Ebk Roma nella seconda giornata di ritorno dei Play In Gold. I leopardiani sono reduci dal successo a Roma contro la Carver al termine di una partita ben interpretata, adesso la squadra allenata da coach Di Chiara dovrà ripetersi perché dall’altra parte del campo c’è un altro avversario forte, giovane e ben allenato.

I recanatesi proveranno a complicare i piani dei laziali, magari prendendo spunto dal match di mercoledì scorso quando i romani hanno perso il recupero 61-59 a Ozzano in una gara contrassegnata da pochi canestri. Un risultato che salta agli occhi considerando le capacità al tiro, specie da 3, dei giocatori allenati da Finelli, magari la squadra di casa potrà mettersi più a protezione del canestro.

Ma è certo che in settimana coach Di Chiara ha preparato alcune soluzioni tattiche per far passare in secondo piano certe assenze. Sicuramente dagli spalti arriverà un forte aiuto dai tifosi che non hanno mai fatto mancare il sostegno, anche in trasferta, e così al PalaCigolani-Pierini è atteso il pubblico delle grandi occasioni.