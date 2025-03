Play In Gold. La Svethia Recanati decisa a riprendere il cammino

C’è da riprendere il cammino nel match interno con L’Aquila, si gioca alle 18 di domani al PalaCingolani-Pierini. La squadra leopardiana è incappata nella sconfitta (80-73) nel turno infrasettimanale giocato a casa degli Amatori Pescara, abile a sfruttare le amnesie dei gialloblù nell’ultimo quarto. In Abruzzo il tecnico Dichiara ha rinunciato a schierare in partenza il febbricitante Pozzetti mentre l’assenza dell’infortunato Gurini era scontata. Ma adesso la Svethia Recanati deve voltare pagina nell’ultima giornata del girone di andata. La formazione ospite ha 2 punti in meno della Svethia ed ecco che la posta in palio è alta, e poi per potere puntare in alto occorre sfruttare appieno i turni casalinghi.

Il programma: oggi alle 21.15: Attila Junior Porto Recanati-Carver Roma. Domani alle 18: Svethia Recanati-L’Aquila; Bramante Pesaro-Amatori Pescara; Ozzano-Stella Azzurra Viterbo; Esperia-Halley Matelica (ore 17); Stella Academy-Loreto Pesaro (18.30). Classifica: Loreto Pesaro 22; Matelica, Carver 20; Attila Junior 16; Svethia Recanati, Bramante Pesaro 14; L’Aquila, Cagliari, Viterbo, Pescara, Ozzano, Stella Roma 12.