Play In Gold. L’Attila Junior a casa degli Amatori Pescara: "La vittoria ha un peso molto rilevante»

"Non sarà facile contenerli a livello offensivo, ma se vincessimo sarebbero due punti pesanti che ci garantirebbero una buona posizione in classifica". A dirlo è Piero Coen, allenatore dell’Attila Junior Basket di Porto Recanati, che traccia il punto della situazione in vista della trasferta di domani alle 18 contro Amatori Pescara, valevole per la quarta giornata dei Play-In Gold, nel campionato di serie B Interregionale. "Parliamo di una squadra – osserva il tecnico dei potorecanatesi – che finora ha fatto bene, tra l’altro è giovane e con molte potenzialità. Infatti il Pescara ha tanti riferimenti offensivi, perché tutti i suoi giocatori sanno attaccare bene il canestro. E oltre a questo, sono pericolosi anche nei tiri da 3 punti. Insomma, esprimono una bella pallacanestro e hanno buone letture di gioco. Sarà davvero tosta, contando che in casa si esprimono nel migliore dei modi". Per questo l’Attila cercherà di giocarsi al meglio le proprie carte. "Ceribeni è tornato dall’infortunio e sarà regolarmente in campo, quindi saremo al completo. Si è lavorato bene in settimana e sono fiducioso. Ma soprattutto – conclude Coen – sarà importante, in fase difensiva, adeguarci alle difficoltà che ci causerà il loro attacco per trovare una soluzione".