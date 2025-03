Play In Gold. L’Attila mette nel mirino l’ottavo posto. Coen: "Bella prestazione contro Cagliari»

"La chiave del match è di aver provato delle difese molto diverse per contrastare Giordano, un fuoriclasse incredibile che non ha nulla a che vedere con questa categoria. Siamo anche stati bravi a livello offensivo e li abbiamo colpiti nel momento giusto, con lucidità e attenzione". Non può che dirsi soddisfatto Piero Coen, allenatore dell’Attila Junior Basket di Porto Recanati, dopo il successo 76-70 ottenuto contro l’Esperia Olimpia Cagliari nella terza giornata dei Play-In Gold della serie B Interregionale. "In questo caso – aggiunge il tecnico – ho fatto i complimenti ai ragazzi perché ci mancava una nostra pedina importante e tutti si sono sacrificati, basti pensare a Gamazo, Caverni e Montanari. Con questo successo la classifica è migliorata, ma le nostre attenzioni sono rivolte all’ottavo posto. Sarebbe forse troppo presuntuoso puntare alle prime posizioni e anzi ci potrebbe portare fuori strada". Malgrado ciò, coach Coen non vuole abbassare la guardia: "Questo nuovo girone è pieno di difficoltà e il livello si è alzato, fatto sta che noi scenderemo in campo per vincere. Domenica giocheremo contro Pescara, poi ci sarà il turno infrasettimanale con Viterbo e dopo ancora la Carver Roma".