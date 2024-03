Play in gold. L’Halley in Umbria contro Valdiceppo. Coach Trullo ha una nuova pedina

Domani la Halley Matelica inizia la seconda fase, quella dei play-in gold, con l’obiettivo di giungere ai play off finali per il salto nella B nazionale. Il debutto è atteso per le 18 sul campo della Sicoma Valdiceppo, vecchia conoscenza del basket matelicese. Intanto, in attesa di questa esordio, continuano a essere girevoli le porte di casa Halley. Dopo le partenze di Victor Sulina (andato a Rieti) e di Patrizio Verri (passato al Fabriano) c’è stato l’arrivo del play Mattia Sacchi dai Tigers Romagna e ieri è stato ufficializzato l’ingaggio di Aaron Mutombo (foto): un play-guardia del 2003, alto 188 centimetri, che nella passata stagione ha vestito la maglia della Virtus Pozzuoli in B. Si tratta di giocatore dotato di grande fisicità ed esplosività. Contribuirà ad aumentare la profondità del roster biancorosso nella seconda fase del campionato. Indosserà la canotta numero 28. "Quando si presenta un’occasione del genere – ha detto il giocatore al suo arrivo a Matelica – non si può dire di no, anche se è venuto fuori tutto all’ultimo giorno di mercato. Non vedo l’ora di unirmi alla squadra per poter crescere al fianco di grandi giocatori e dare il mio contributo. La Halley è molto forte, proverò a dare una mano per centrare l’obiettivo". Dal canto suo il coach Antonio Trullo sottolinea che "Aaron è un ragazzo che ci aiuterà a tenere alta l’intensità del lavoro settimanale" e non esclude "di potergli dare minuti, se saprà dimostrare il suo valore".

m. g.