Play In Gold. L’Halley vince in Umbria contro Valdiceppo. Trullo: "Serve maggiore concentrazione»

Successo prezioso, ma che brividi per la Halley sul campo della Sicoma Valdiceppo nella prima gara della seconda fase stagionale, quella del Play in Gold. I biancorossi, privi del neo acquisto Sacchi (infortunio al ginocchio da valutare nei prossimi giorni), hanno controllato la gara per almeno tre quarti, ma hanno poi fallito il colpo del ko aprendo così la strada alla rimonta dei padroni di casa, i quali hanno portato la sfida all’overtime e infine "graziato" i matelicesi nel finale fallendo due volte il tiro della vittoria. "Essendo stati avanti nel punteggio per 42 minuti su 45 – dice Antonio Trullo, tecnico della Halley – credo che tutto sommato la vittoria sia meritata. Non abbiamo fatto una buona partita, eravamo un po’ arrugginiti dopo due settimane di stop arrivati dopo una grande parte finale di regular season. Dobbiamo cercare di avere più concentrazione in queste partite, perché altrimenti su campi come quello di Perugia rischi di perdere e lasciare per strada 2 punti pesanti. Nessuno regala nulla, neanche la Valdiceppo che parte da 0 punti. Peraltro, contro di noi tutti giocheranno con qualcosa in più, per provare a battere chi ha finito al primo posto la prima fase: dobbiamo capirlo in fretta, già dalla partita di domenica contro Palestrina, unica squadra del girone F a vincere". Per quanto riguarda l’infortunio di Sacchi, non sembra nulla di grave: "Speriamo di recuperarlo in una decina di giorni", conclude Trullo.

m. g.