Play-In Gold. Nel mirino dell’Halley finisce Fiumicino

Messa alle spalle la delusione per la sconfitta in volata contro Palestrina, la Halley Matelica si prepara per l’ultimo match casalingo del Play in Gold, quello di domani – in casa alle 18 – contro la Supernova Fiumicino. Una partita-chiave: serve una vittoria per mantenere la testa della classifica per poi giocarsi tutto nell’ultima sfida - in trasferta - contro la Virtus Roma. "Con Fiumicino sarà un’altra battaglia – dice il pivot biancorosso Alessandro Ciampaglia – perché loro si stanno giocando il sesto posto con Palestrina e avranno il sangue agli occhi per prendersi la vittoria. Sono sicuro che dopo la brutta partita di Valmontone ci riscatteremo. Loro hanno perso Allodi, per cui sotto canestro hanno qualcosa in meno: dovremo cercare di far loro male nel pitturato". Intanto, si cominciamo a fare i primi calcoli per quanto riguarda il tabellone di playoff, cui Matelica ha già la sicurezza di accedere. Ora è in ballo il primo posto e le principali pretendenti sono Halley, Virtus Roma e Bramante Pesaro, tutte e tre in vetta alla classifica con 16 punti. I pesaresi giocano oggi alle 17 in casa contro i romani: se dovessero vincere ribaltando il -7 della sconfitta dell’andata, saranno incollati alla diretta del match di domani della Halley, sperando in un ko dei matelicesi, così da avere il primo posto matematico – con un turno di anticipo – nella griglia dei playoff. Se invece dovesse vincere Roma, la sfida decisiva sarà quella del prossimo weekend proprio fra Virtus e Halley. Vedremo come andrà a finire questa seconda fase del campionato di serie B interregionale, caratterizzato da una formula inedita e piuttosto arzigogolata.

m. g.