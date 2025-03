Play In Gold. Recanati a Pescara per dare continuità ai risultati

"È importante dare continuità ai risultati". Lorenzo Andreani, capitano della Svethia Recanati, svela lo spirito con cui la squadra affronterà la sfida di stasera a Pescara, nei Play In Gold della B Interregionale. "La vittoria a Cagliari di pochi giorni fa – spiega il giocatore – ci ha messo in un’ottima posizione, si è trattato di un successo dal considerevole peso specifico e adesso dobbiamo dare continuità ai risultati". Oggi la squadra recanatese, che ha 14 punti, giocherà a casa del Pescara, formazione che ha 4 punti in meno dei leopardiani. "In Sardegna – ricorda Andreani – siamo stati più costanti rispetto alle altre partite a livello mentale e realizzativo. Non abbiamo mollato nemmeno quando i sardi sono stati più aggressivi e realizzato un break importante, ma siamo rimasti calmi e in quattro azioni li abbiamo ripresi e superati. Insomma, abbiamo superato bene il momento di difficoltà". È un finale ricco di impegni. "L’anno scorso abbiamo giocato 41 gare per vincere il torneo, siamo abituati a un finale così intenso ma possiamo contare sull’ottimo lavoro del preparatore atletico Andriy Kasperskyy".