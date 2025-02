Play In Gold. Recanati da applausi: "Vittoria costruita su un’ottima difesa»

"La difesa è stata la chiave per la vittoria e siamo riusciti a ribaltare il match". Lorenzo Andreani, capitano del Recanati Basket, commenta l’importante successo contro la Carver Roma nella prima giornata dei Play In Gold. "A un certo momento – racconta il giocatore – la gara si era messa male, stavamo in svantaggio ma siamo riusciti a rifarci sotto con le bombe di Pozzetti e Magrini". È stata una vittoria di esperienza con Recanati che ha impedito ai capitolini di scappare in classifica: la Carver Roma resta in testa alla classifica. "Ma così ci siamo avvicinati, altrimenti sarebbero scappati". E adesso si pensa alla trasferta di sabato a casa della Stella Roma, uscita vittoriosa nel turno d’esordio a Porto Recanati. "Si tratta di una formazione tosta che può contare su tre elementi di esperienza e su giovani di valore, inoltre in panchina hanno Alessandro Finelli che ha allenato anche nella massima serie". Tra i capitolini c’è anche il tolentinate Alessandro Forconi.