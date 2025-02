Play In Gold. Recanati esordio da brividi. C’è la leader Roma

"A questo punto lotteremo per un posto nei playoff". Lorenzo Andreani, capitano della Svethia Recanati, fissa l’obiettivo per i Play In Gold che inizieranno domani alle 18 ospitando la Carver Roma. "Il traguardo è finire tra le prime otto dopo avere centrato la salvezza alla prima stagione nella B Interregionale. Per riuscire tagliare il nuovo traguardo c’è da fare punti in ogni gara, a cominciare da quella di domani". La Carver Roma si presenta in testa con 16 punti mentre Recanati ne ha 10. "L’ideale – dice il giocatore – è non lasciarli scappare via. Dovremo attaccarli in area sfruttando i nostri lunghi, in difesa dovremo stare attenti perché loro sono abili nell’uno contro uno e inoltre non dovremo farli tirare senza pressione perché sono abili dalla distanza". In città c’è fiducia per la seconda parte della stagione dopo quanto fatto di buono in campionato dove la squadra recanatese si è sempre fatta rispettare chiudendo al quinto posto con 26 punti.