Play In Gold. Recanati oggi a casa della Stella Roma. Andreani: "Loro valgono più di 8 punti»

Gli esami non finiscono mai e la Pallacanestro Recanati lo sa benissimo perché nasconde più di un’insidia la sfida di oggi a casa della Stella Ebk Roma, secondo turno dei Play In Gold. Guai a guardare la classifica dei capitolini e pensare che il match possa presentare meno difficoltà dopo avere superato la capolista Carver Roma. "Loro – dice Lorenzo Andreani, capitano del Recanati – hanno 8 punti, ma è una squadra che ne vale di più". Poi il capitano si sofferma sulla partita. "Ci attende una partita tosta, contro una formazione dinamica, atletica, aggressiva e che può contare su tre elementi esperti di grande spessore e qualità come Fanti, Diomede e Nikolic. Aggiungiamoci poi un tecnico come Alessandro Finelli che vanta esperienze anche in categoria superiore". Recanati dovrà mettere sul piatto della bilancia molti aspetti. "Dovremo essere perlomeno sullo stesso livello sul piano atletico e aggressivo, in settimana abbiamo studiato delle soluzioni tattiche". Recanati si presenta sorretto da una buona condizione e con il morale alto dopo la vittoria contro la leader. "Abbiamo svolto una buona settimana di lavoro e siamo pronti". La squadra leopardiana potrà contare sui sostenitori. "I nostri supporter saranno naturalmente a Roma, già so di qualcuno che ha già programmato la trasferta in Sardegna".