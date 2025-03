Play In Gold. Recanati, out Gurini. Oggi a Cagliari un esame difficile

"A Cagliari dobbiamo proporre quanto fatto vedere durante la stagione: attaccare nei punti deboli l’avversario, condividere il pallone sviluppando un gioco d’insieme". È la ricetta di Simone Pozzetti, punto di forza della Svethia Recanati, in vista della gara di oggi alle 18 a Cagliari per la quarta giornata di andata dei Play In Gold di basket. "Ci attende - spiega - un avversario molto fisico, con ottimi giocatori per la categoria, sugli esterni hanno 2-3 elementi di riferimento, Maresca è un buon tiratore e ultimamente si sono assicurati Bartolozzi, un giocatore di categoria superiore che può spostare gli equilibri". I leopardiani sono alle prese con le assenze di Gurini, che potrà recuperare dall’infortunio tra 2-3 settimane, e Zomero potrebbe non essere ancora al meglio. Ciò significa che la squadra avrà meno rotazioni e servirà fare una passo avanti nella gestione delle forze, ma non è la prima volta che Recanati deve fare i conti con le assenze. "Ci sono state altre situazioni complicate durante l’anno, a Cagliari - conclude Pozzetti - dovremo essere bravi a gestire la situazione e il ritmo considerando gli alti minutaggi nelle partite precedenti".

Il programma. Oggi alle 18: Cagliari-Recanati; alle 21, Bramante Pesaro-Viterbo. Domani alle 18: Carver Cinecittà-Loreto Pesaro; Nba Aquilano-Vigor Matelica; Amatori Pescari-Porto Recanati. Il 26 marzo alle 21: Ozzano-Stella Roma.

La classifica. Matelica, Carver, Loreto Pesaro 18; Viterbo, Porto Recanati, L’Aquila, Recanati, Bramante Pesaro, Cagliari 12; Amatori Pescara, Stella Roma, Ozzano 10.