Play In Gold. Stasera l’Attila Junior riceve L’Aquila. Coen: "La vittoria passa per la difesa»

"Gli avversari li conosciamo e all’andata contro di loro avevamo fatto una bellissima partita a livello offensivo. Ma stavolta per poter vincere dovremo giocare veramente bene a livello difensivo, viste le grandi qualità d’attacco che hanno". Lo afferma Piero Coen (foto), allenatore dell’Attila Junior di Porto Recanati, che si esprime sul match in programma oggi alle 21.15 nel palas Medi contro Nb Aquilano, per l’ottava giornata dei Play-In Gold nel campionato di serie B Interregionale. "Abbiamo avuto – ammette il tecnico dei portorecanatesi – qualche giocatore acciaccato in settimana e ci dobbiamo adeguare per forza di cose. Sarà una partita tosta, perché affronteremo una squadra che in attacco ha un bel potenziale e si può esprimere anche meglio di noi. Inoltre ha altri cestisti con tanti punti in mano". Perciò ecco quale sarà la chiave di lettura del match. "Il fattore decisivo sarà la nostra difesa – riprende coach Coen –, perché loro hanno dei giocatori lunghi bravi a tirare e con ottime percentuali. Un team davvero anomalo e pericoloso. È vero che Nb Aquilano ha perso le ultime partite, ma ha sempre dato battaglia e filo da torcere a formazioni toste come il Loreto Pesaro e Recanati".