Play In Out. Domizioli: "Virtus, messa in campo la giusta attenzione»

"Inizio più che positivo con i ragazzi che hanno difeso con attenzione dopo un avvio difficile, ma poi tutto è stato fatto con la giusta attenzione". Massimiliano Domizioli, coach della Virtus Civitanova, parla della vittoria 60-87 a Pescara contro la Bk 2.0 nella prima giornata dei Play In Out. "La classifica – aggiunge – è cortissima per cui ogni partita sarà importante. Ci attende un mese e mezzo di fuoco in cui sarà fondamentale stare bene fisicamente e mentalmente".

In una classifica così corta sarà importante sfruttare il fattore campo e domenica i civitanovesi riceveranno Mondragone, ultimo con 4 punti assieme a Bk 2.0 Pescara, mentre la Virtus ne ha 14. "Può essere l’occasione per allungare il passo, ma c’è da stare molto attenti perché è un girone equilibrato". A Pescara ha esordito Gianmarco Sorrentino, il rinforzo che la dirigenza ha dato a coach Domizioli. "Ha fatto una buona prova in una partita in cui c‘è stata una risposta di squadra. Il suo tesseramento ci permette di allungare le rotazioni, si tratta di un elemento di energia che ben si sposa con il nostro modo di interpretare la pallacanestro".