Play In Out. "La Virtus è attesa dall’importante gara a Mondragone»

"Ci attende un match molto importante". Massimiliano Domizioli, coach della Virtus Ciivtanova, parla della partita delle 18 di domani quando i civitanovesi saranno impegnati a Mondragone nella seconda giornata di ritorno dei Play In Out. La Virtus ha 22 punti mentre i campani sono al penultimo posto con 6 punti: i civitanovesi sono impegnati nella corsa per rimanere nelle prime tre posizioni che garantiscono la salvezza diretta, gli avversari devono risalire la china e cercheranno di sfruttare il fattore campo. "Il Mondragone – spiega il tecnico – ha inserito nell’organico un giocatore lituano che ha migliorato la caratteristica principale nel tiro da 3 punti. si tratta di una squadra abbastanza giovane con prospetti interessanti e sono abili nel tiro da 3 punti". Servirà una prestazione accorta. "Non dovremo esporci al contropiede – spiega il tecnico – e prestare molta attenzione sul piano tattico difensivo, hanno dei lunghi che sono bravi a bloccare l’azione e ad aprirsi".