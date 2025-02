Play In Out. La Virtus prova ad allungare il passo. Ecco Mondragone

"Una partita da provare a vincere a tutti i costi, sono da sfruttare al massimo le gare casalinghe considerando quanto sia corta la classifica". Massimiliano Domizioli, coach della Virtus Civitanova, mette nel mirino Mondragone, fanalino di coda assieme al Bk 2.0 Pescara dei Play In Out. Si gioca alle 18 di domani una gara in cui i civitanovesi dovranno dare seguito al successo dell’esordio a Pescara. "In questa fase - aggiunge - l’obiettivo è arrivare più in alto possibile ed ecco perché è importante sfruttare le gare interne". I campani si presentano all’appuntamento con una squadra abbastanza giovane. "Si tratta - spiega Domizioli - di una formazione che gioca una buona pallacanestro, che ha punti sulle mani e noi dovremo essere abili a impedire di tirare facilmente considerando che sono in grado di fare canestri da 3 punti con buona continuità, poi dovremo imporre il nostro ritmo, giocare in velocità e trovare soluzioni di tiro nel più breve tempo possibile". La vittoria all’esordio a Pescara ha dato un qualcosa in più dei 2 punti. "Ha dato la consapevolezza che sarà un torneo equilibrato e che ci sarà da sudare".