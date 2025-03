Play In Out. La Virtus a Roma. Domizioli: "In palio punti pesanti»

Ogni partita è molto importante in un campionato così corto come quello dei Play In Out, figuriamoci quando si affrontano due formazioni che hanno gli stessi punti. È il caso di San Paolo Ostiense-Virtus Civitanova in programma oggi alle 18 nella Capitale. Le squadre hanno 14 punti così come altre tre formazioni e sono seconde, in testa ci sono Valdiceppo e Vasto che vantano un vantaggio di due lunghezze. "Loro – spiega coach Massimiliano Domizioli – giocano con quattro esterni e sono molto pericolosi al tiro da 3 punti, hanno qualità nel gioco senza palla, sul piano difensivo utilizzano spezzo la zona e noi dovremo stare attenti sul piano tattico". In palio ci sono punti importanti. "In un torneo così corto – spiega il coach – ogni partita ha un peso specifico rilevante ". Ed ecco perché è indispensabile una prestazione attenta per allungare la striscia positiva dopo i due successi nelle prime due gare di questa fase. La squadra si presenta al completo all’appuntamento.