Play In Out. "Stagione positiva. Obiettivi centrati dalla Virtus»

"Abbiamo centrato gli obiettivi di inizio stagione: ci siamo salvati in modo tranquillo e nel contempo siamo riusciti a riportare le famiglie al palas ricreando entusiasmo attorno alla squadra". Massimiliano Domizioli, coach della Virtus Civitanova, tira le somme al termine dei Play In Out chiusi al secondo posto. "Ci siamo dati anche un altro traguardo, e cioè – aggiunge – valorizzare i giovani, credo che i ragazzi siano migliorati. Ritengo che sia stato fatto un buon lavoro di squadra che ha coinvolto società, staff tecnico e naturalmente i giocatori". È stato un bel percorso con tanti momenti indimenticabili. "Nella prima parte della stagione – ricorda il tecnico – abbiamo pagato un po’ l’inesperienza, abbiamo perso alcune gare all’ultimo minuto, anche contro le big come Matelica, Loreto Pesaro, Ozzano. La squadra è sempre stata in crescita e nella seconda parte non pensavo che avremmo potuto vincere 10 partite perdendone due ai supplementari, di cui l’ultima ininfluente".