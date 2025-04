Play In Out. Tessitore: "La Virtus sta rendendo oltre le aspettative»

"Stiamo andando forse oltre le aspettative". Mario Tessitore, direttore sportivo della Virtus Civitanova, vede la classifica che mostra la squadra in vetta dei Play In Out assieme a Senigallia e Valdiceppo. "La classifica - aggiunge - dimostra che il nostro girone della prima fase avesse un qualcosa in più sul piano qualitativo". La Virtus ha infilato una significativa striscia positiva e si guarda avanti con l’obiettivo di finire il cammino entro le prime tre posizioni per garantirsi subito la permanenza nella B Interregionale. I civitanovesi sono reduci dalla vittoria a Mondragone. "Un successo importante e quando sembrava che loro potessero mettere qualcosa in più è arrivato il canestro pesantissimo di Santi che ha indirizzato la gara dalla nostra parte". E adesso si guarda a domenica quando a Civitanova sarà di scena il San Paolo Ostiense. "Per noi si tratta di una gara fondamentale, un crocevia del nostro cammino". C’è interesse attorno alla Virtus. "La squadra è seguita, possiamo contare su un bel vivaio e in estate saranno effettuati i lavori nel palas".